Эксперт Роспотребнадзора Руженцова сообщила, что среди пациентов с "омикроном" есть дети
Специалист отметила, что, по предварительным данным из ЮАР, где этот штамм уже стал доминирующим, наиболее выраженно симптомы ковида проявляются у малышей до трёх лет.
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Среди заразившихся штаммом "омикрон" в России есть дети, в том числе раннего возраста. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Среди пациентов с подтверждённым заражением штаммом "омикрон" есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются", — цитирует эксперта ТАСС.
Специалист добавила, что, по предварительным данным из ЮАР, где "омикрон" уже стал доминирующим, наиболее выраженно симптомы ковида проявляются у детей до трёх лет. Информации о тяжести протекания болезни пока нет, пояснила Руженцова.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона". Он уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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