Эксперт Роспотребнадзора Руженцова сообщила, что среди пациентов с "омикроном" есть дети

Среди заразившихся штаммом "омикрон" в России есть дети, в том числе раннего возраста. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Среди пациентов с подтверждённым заражением штаммом "омикрон" есть дети, в том числе раннего возраста. Данные уточняются", — цитирует эксперта ТАСС.

Специалист добавила, что, по предварительным данным из ЮАР, где "омикрон" уже стал доминирующим, наиболее выраженно симптомы ковида проявляются у детей до трёх лет. Информации о тяжести протекания болезни пока нет, пояснила Руженцова.