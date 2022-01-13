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"Шестизначные цифры": Эпидемиолог Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном"

Специалист обратила внимание на зарубежные страны, где количество ежедневно фиксируемых случаев ковида удваивается каждые два-три дня, а заболеваемость бьёт прошлогодние рекорды в два-три раза.

13 января, 00:47

© Pixabay

В течение ближайших недель в России ожидается значительный рост заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон". Заболеваемость может достичь 100 тысяч случаев в день. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"С учётом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче", — приводит её слова РИА "Новости".

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При "омикроне" человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый, добавила специалист. Пшеничная обратила внимание на зарубежные страны, где количество ежедневно фиксируемых случаев ковида удваивается каждые два-три дня, а заболеваемость бьёт прошлогодние рекорды в два-три раза.

"Число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр", — заключила Пшеничная.

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Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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