В течение ближайших недель в России ожидается значительный рост заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон". Заболеваемость может достичь 100 тысяч случаев в день. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"С учётом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче", — приводит её слова РИА "Новости".

При "омикроне" человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый, добавила специалист. Пшеничная обратила внимание на зарубежные страны, где количество ежедневно фиксируемых случаев ковида удваивается каждые два-три дня, а заболеваемость бьёт прошлогодние рекорды в два-три раза.