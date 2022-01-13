Гинцбург сообщил о поступлении вакцины "Спутник М" в оборот на следующей неделе
Глава центра Гамалеи отметил, что контроль проводится жесточайшим образом. Этим занимается не только Минздрав, но и ещё ряд структур.
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Вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что новый штамм ковида "омикрон" стал в большей степени поражать детей. Это опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул Болибок.
Напомним, 24 ноября в России была зарегистрирована детская вакцина от ковида "Спутник М". Она предназначена для подростков от 12 до 17 лет и состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в 21 день. Отмечается, что вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей или опекунов.
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