Гинцбург сообщил о поступлении вакцины "Спутник М" в оборот на следующей неделе

Вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что новый штамм ковида "омикрон" стал в большей степени поражать детей. Это опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул Болибок.