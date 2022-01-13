Греф: Половина сотрудников Сбербанка отправится на удалёнку

С 17 января 50% сотрудников Сбербанка будут трудиться в удалённом формате. Об этом заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава банка Герман Греф.

"Мы с понедельника отправляем 50% на удалёнку и все совещания переводим на виртуальный [режим] ", — сказал Греф.

Ранее замглавы РАО Геннадий Онищенко заявил, что уже сейчас можно рекомендовать переводить сотрудников на удалёнку. По словам академика РАН, работнику при плохом самочувствии, заложенном носе, наличии недомоганий лучше остаться дома независимо от того, есть ли у него высокая температура.