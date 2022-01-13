Эксперты обнаружили критическую уязвимость в популярных в России роутерах
Она пойдёт на руку майнерам. Уточняется, что список чувствительных к ней моделей и обновлённую прошивку пока выпустила только компания Netgear.
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Американский стартап в области кибербезопасности SentinelOne обнаружил критическую уязвимость в одном из компонентов роутеров популярных в России брендов Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link и Western Digital. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании.
Уязвимость находится в модуле NetUSB, который производит тайваньская компания KCodes. Брешью в модуле могут воспользоваться злоумышленники для майнинга криптовалют или DDoS-атак с личных устройств пользователей, подключённых к роутеру, считают эксперты.
Специалисты оценили уязвимость как максимально опасную — 9,8 балла из 10 по шкале CVSS. По словам автора исследования Макса Ван Амеронгена, хакеры могут запросто подключиться к принтеру, "как если бы он был присоединён непосредственно к компьютеру через USB".
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