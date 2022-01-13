В Саратове отменены занятия во всех школах из-за сообщений о минировании
В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась постепенно и только после уведомления правоохранителями руководства учебных заведений.
Фото © Pixabay
Занятия во всех школах Саратова были отменены из-за поступивших сообщений о минировании учебных заведений. Об этом рассказали в мэрии города.
В пресс-службе администрации уточнили, что была проведена эвакуация школ. На место выехали службы, которым предстоит обследовать большое количество образовательных учреждений.
"В связи с тем что это займёт длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — приводит сообщение ТАСС.
В мэрии также добавили, что эвакуация проводилась постепенно и после того, как правоохранительные органы уведомляют руководство школ о мероприятиях. Всего в городе находится 136 учебных заведений.
А ранее Лайф рассказывал об эвакуации школ Екатеринбурга после сообщений о минировании. Все дети из более чем 150 учебных заведений были отправлены домой.
Комментариев: 0