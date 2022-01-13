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В Саратове отменены занятия во всех школах из-за сообщений о минировании

В мэрии уточнили, что эвакуация проводилась постепенно и только после уведомления правоохранителями руководства учебных заведений.

13 января, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Занятия во всех школах Саратова были отменены из-за поступивших сообщений о минировании учебных заведений. Об этом рассказали в мэрии города.

В пресс-службе администрации уточнили, что была проведена эвакуация школ. На место выехали службы, которым предстоит обследовать большое количество образовательных учреждений.

"В связи с тем что это займёт длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — приводит сообщение ТАСС.

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В Красноярске эвакуировали более 100 школ из-за анонимных сообщений с угрозами

В мэрии также добавили, что эвакуация проводилась постепенно и после того, как правоохранительные органы уведомляют руководство школ о мероприятиях. Всего в городе находится 136 учебных заведений.

А ранее Лайф рассказывал об эвакуации школ Екатеринбурга после сообщений о минировании. Все дети из более чем 150 учебных заведений были отправлены домой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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