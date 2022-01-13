В Саратове отменены занятия во всех школах из-за сообщений о минировании

Занятия во всех школах Саратова были отменены из-за поступивших сообщений о минировании учебных заведений. Об этом рассказали в мэрии города.

В пресс-службе администрации уточнили, что была проведена эвакуация школ. На место выехали службы, которым предстоит обследовать большое количество образовательных учреждений.

"В связи с тем что это займёт длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", — приводит сообщение ТАСС.

В мэрии также добавили, что эвакуация проводилась постепенно и после того, как правоохранительные органы уведомляют руководство школ о мероприятиях. Всего в городе находится 136 учебных заведений.