Число суточных заражений коронавирусом в Москве снова превысило отметку в 5 тысяч

В Москве выявили 5490 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 11 ноября 2021 года. К слову, ещё вчера заболевших за сутки было значительно меньше — 4008 человек.