Число суточных заражений коронавирусом в Москве снова превысило отметку в 5 тысяч
Прирост числа заболевших стал максимальным с 11 ноября 2021 года. Ещё вчера число выявленных случаев за сутки было значительно меньше.
Пациент резервного госпиталя для пациентов с CoViD-19 © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 5490 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщили в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 11 ноября 2021 года. К слову, ещё вчера заболевших за сутки было значительно меньше — 4008 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло до 71 против 66 днём ранее, следует из сообщения штаба. Выписалось за сутки 2857 человек, а ещё 132 737 москвичей и гостей столицы продолжают лечение.
Напомним, что сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с распространением в мире нового штамма "омикрон". В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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