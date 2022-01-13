Крицюк пропустит первый зимний сбор "Зенита" из-за травмы
Команда из Северной столицы будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведёт серию товарищеских матчей.
Фото © ФК "Зенит"
Вратарь петербургского "Зенита" Станислав Крицюк пропустит первый зимний сбор в Дубае. Он останется в городе на Неве и продолжит восстанавливаться после травмы, сообщается на сайте клуба.
В ОАЭ вместе с командой отправился защитник алма-атинского "Кайрата" Нуралы Алип. Казахстанский футболист находится в "Зените" на просмотре.
Отправляемся на #ГазпромТренировочныеСборы в следующем составе 👌 pic.twitter.com/yEOsKmMPlu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 13, 2022
"Зенит" будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведёт серию товарищеских матчей. 19 января состоится игра против клуба "Эмирейтс", 22 января — против болгарского "Ботева", 25 января — против словацкой "Жилины".
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