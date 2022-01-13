Крицюк пропустит первый зимний сбор "Зенита" из-за травмы

Вратарь петербургского "Зенита" Станислав Крицюк пропустит первый зимний сбор в Дубае. Он останется в городе на Неве и продолжит восстанавливаться после травмы, сообщается на сайте клуба.

В ОАЭ вместе с командой отправился защитник алма-атинского "Кайрата" Нуралы Алип. Казахстанский футболист находится в "Зените" на просмотре.