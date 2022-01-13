В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя Комитета нацбезопасности

Бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности — начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин — задержаны в Казахстане по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин", — говорится в релизе.