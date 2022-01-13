В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя Комитета нацбезопасности
Речь идёт об Ануаре Садыкулове и его заместителе, которые трудились в службе спецназначения "А".
Полицейский и военный патрули во время задержания, Казахстан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности — начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин — задержаны в Казахстане по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.
"По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин", — говорится в релизе.
8 января комитет сообщил о задержании бывшего главы КНБ Карима Масимова по статье о госизмене. Официально сообщалось, что вместе с ним "задержаны и водворены в изолятор временного содержания и другие лица". Карим Масимов занимал свой пост с сентября 2016 года по 5 января 2022-го.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более 10 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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