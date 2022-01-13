В Москве частично ограничили движение на ТТК из-за пожара в кафе

Пожар в Москве на Сущёвском валу © LIFE

Пожарные локализовали возгорание в здании с торговыми павильонами на северо-востоке Москвы. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарных в 11:26 пожар был локализован на общей площади около 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали в ведомстве.

По словам источника Лайфа, пожар мог возникнуть в кафе "Ором" на Сущёвском валу в районе Марьиной Рощи из-за скопившихся в вытяжной трубе жировых отложений, которые загорелись. Потом огонь перекинулся на деревянные перекрытия крыши.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Москвы, возгорание произошло по адресу Сущёвский вал, 46. Движение транспорта на дублёре внутренней стороны ТТК в районе данного участка временно осуществлялось по одной полосе из трёх.