За время операции ОДКБ в Казахстан было переброшено более двух тысяч миротворцев

За время операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане самолёты ВКС России перебросили в республику более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники. Об этом сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась на церемонии завершения миротворческой операции.

"Давая оценку деятельности Коллективных миротворческих сил ОДКБ, нельзя не отметить чёткие, хорошо скоординированные действия военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Самолётами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более двух тысяч миротворцев и около 250 единиц техники", — цитирует Зася ТАСС.

Генсек ОДКБ отметил, что самолёты выполнили около 110 рейсов. Он подчеркнул, что для Казахстана была принципиально важна не только военная, "но и прежде всего моральная поддержка союзников" по организации, которая и была незамедлительно оказана. Первые летательные аппараты с миротворцами выдвинулись в считаные часы после принятия решения об оказания помощи республике, добавил Зась.

"Вопреки насаждаемым некоторыми нашими недругами негативным оценкам деятельности ОДКБ, наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений, которые, как известно, иногда смерти подобны", — сказал генсек.

Он также отметил мастерство бойцов ОДКБ, которое годами оттачивалось на совместных учениях организации с учётом опыта, полученного в ходе операций по поддержанию мира в различных регионах.