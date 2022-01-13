Организаторы чемпионата Европы перепутали музыку для фигуристки Щербаковой на тренировке

Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине включили во время тренировки россиянки Анны Щербаковой музыку старой короткой программы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тренировка проходила в четверг на запасном катке арены "Тондираба" в столице Эстонии. Во время выступления Щербаковой зазвучала музыка, которую она использовала в начале сезоне. Позднее организаторы исправили свою ошибку и дали спортсменке завершить свой прокат.

Напомним, что в начале сезона Щербакова выступала в короткой программе под музыку The Songs of Distant Earth российского пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Сейчас она катается под Dangerous Affairs израильского композитора Инона Цура.