Организаторы чемпионата Европы перепутали музыку для фигуристки Щербаковой на тренировке
В короткой программе наша спортсменка выступит в последней разминке под 32-м номером.
Фигуристка Анна Щербакова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине включили во время тренировки россиянки Анны Щербаковой музыку старой короткой программы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Тренировка проходила в четверг на запасном катке арены "Тондираба" в столице Эстонии. Во время выступления Щербаковой зазвучала музыка, которую она использовала в начале сезоне. Позднее организаторы исправили свою ошибку и дали спортсменке завершить свой прокат.
Напомним, что в начале сезона Щербакова выступала в короткой программе под музыку The Songs of Distant Earth российского пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Сейчас она катается под Dangerous Affairs израильского композитора Инона Цура.
В четверг, 13 января, Щербакова в короткой программе выступит в последней разминке под 32-м номером. Произвольный прокат у девушек состоится в субботу.
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