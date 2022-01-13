НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Организаторы чемпионата Европы перепутали музыку для фигуристки Щербаковой на тренировке

В короткой программе наша спортсменка выступит в последней разминке под 32-м номером.

13 января, 09:04

Фигуристка Анна Щербакова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине включили во время тренировки россиянки Анны Щербаковой музыку старой короткой программы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тренировка проходила в четверг на запасном катке арены "Тондираба" в столице Эстонии. Во время выступления Щербаковой зазвучала музыка, которую она использовала в начале сезоне. Позднее организаторы исправили свою ошибку и дали спортсменке завершить свой прокат.

Напомним, что в начале сезона Щербакова выступала в короткой программе под музыку The Songs of Distant Earth российского пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Сейчас она катается под Dangerous Affairs израильского композитора Инона Цура.

Украинскую фигуристку Андрийчук исключили из числа участниц чемпионата Европы из-за ковида

Украинскую фигуристку Андрийчук исключили из числа участниц чемпионата Европы из-за ковида

В четверг, 13 января, Щербакова в короткой программе выступит в последней разминке под 32-м номером. Произвольный прокат у девушек состоится в субботу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1