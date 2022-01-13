Украинскую фигуристку Андрийчук исключили из числа участниц чемпионата Европы из-за ковида
Девушки представят короткую программу в четверг, 13 января. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу.
Украинская фигуристка Мария Андрийчук. Фото © ufsf.com.ua / Дмитрий Путинцев
Украинская фигуристка Мария Андрийчук не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Украины (УФФК).
"Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на CoViD-19. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников", — заявил руководитель украинской делегации на ЧЕ Даниэль Амирханов.
За несколько дней до старта турнира в Таллине Андрийчук заменила Анастасию Шаботову, не сумевшую принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Теперь в женском одиночном катании не будет представительниц Украины.
Девушки представят короткую программу в четверг, 13 января. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу.
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