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Украинскую фигуристку Андрийчук исключили из числа участниц чемпионата Европы из-за ковида

Девушки представят короткую программу в четверг, 13 января. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу.

13 января, 08:55

Украинская фигуристка Мария Андрийчук. Фото © ufsf.com.ua / Дмитрий Путинцев

Украинская фигуристка Мария Андрийчук не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Украины (УФФК).

"Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на CoViD-19. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников", — заявил руководитель украинской делегации на ЧЕ Даниэль Амирханов.

За несколько дней до старта турнира в Таллине Андрийчук заменила Анастасию Шаботову, не сумевшую принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Теперь в женском одиночном катании не будет представительниц Украины.

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ в соревновании пар

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ в соревновании пар

Девушки представят короткую программу в четверг, 13 января. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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