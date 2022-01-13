Начался вывод белорусских миротворцев ОДКБ из Казахстана
Операция завершится в течение десяти дней, отметили в пресс-службе Минобороны республики.
Военнослужащий Белоруссии в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Фото © ТАСС / Глеб Ирисов
Белорусские военнослужащие в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили свою миссию в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии, сегодня войска начали покидать республику.
"Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. Вывод миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение десяти дней", — говорится в релизе оборонного ведомства Белоруссии.
Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане. Он отметил, что в ходе миротворческой операции удалось получить "бесценный опыт тесного взаимодействия контингентов государств ‒ членов организации".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более 10 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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