Начался вывод белорусских миротворцев ОДКБ из Казахстана

Белорусские военнослужащие в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили свою миссию в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии, сегодня войска начали покидать республику.

"Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. Вывод миротворческого контингента начинается сегодня и завершится в течение десяти дней", — говорится в релизе оборонного ведомства Белоруссии.