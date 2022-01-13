НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимальное суточное значение с 28 декабря 2021 года.

13 января, 09:01

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В России за сутки выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимум с 28 декабря 2021 года.

Выше всего суточная заболеваемость оказалась в Москве (+5490 новых случаев), Санкт-Петербурге (+1839, в Московской (+1556) и Нижегородской (+647) областях. Высокие показатели у Свердловской (+410), Ростовской (+391) областей и Краснодарского края (+353).

С начала пандемии, по данным оперштаба, всего было выявлено 10 723 305 случаев коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, а выздоровели 9 784 348 человек.

Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона"

Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона"

Напомним, что сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с распространением в мире нового штамма "омикрон". В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1