В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимум с 28 декабря 2021 года.

Выше всего суточная заболеваемость оказалась в Москве (+5490 новых случаев), Санкт-Петербурге (+1839, в Московской (+1556) и Нижегородской (+647) областях. Высокие показатели у Свердловской (+410), Ростовской (+391) областей и Краснодарского края (+353).