В России выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом за сутки
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимальное суточное значение с 28 декабря 2021 года.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России за сутки выявили 21 155 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это максимум с 28 декабря 2021 года.
Выше всего суточная заболеваемость оказалась в Москве (+5490 новых случаев), Санкт-Петербурге (+1839, в Московской (+1556) и Нижегородской (+647) областях. Высокие показатели у Свердловской (+410), Ростовской (+391) областей и Краснодарского края (+353).
С начала пандемии, по данным оперштаба, всего было выявлено 10 723 305 случаев коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, а выздоровели 9 784 348 человек.
Напомним, что сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с распространением в мире нового штамма "омикрон". В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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