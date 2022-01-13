Мишустин допустил, что пандемия коронавируса может быть не последней

Россия должна быть готовой к тому, что пандемия коронавирусной инфекции может оказаться не последней. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии к участникам XIII Гайдаровского форума, которое опубликовала пресс-служба кабмина.

"Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", — сказал Мишустин.

По его словам, вакцинация сыграла важную роль в стабилизации ситуации с коронавирусом. Эта защитная мера дала возможность в том числе снизить давление на экономику. Теперь же завершился период адаптации к вызовам пандемии. В этой связи, отметил Мишустин, уже следует продолжить движение согласно рамкам достижения национальных целей развития, которые были определены президентом России Владимиром Путиным.

По словам премьера, для властей задача поддержания здоровья людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни является первостепенной. Долгосрочная стратегическая работа состоит из комплекса таких мер, как ранняя профилактика, развитие базовой и высокотехнологичной медицинской помощи, а также разработка и организация производства лекарств нового поколения.