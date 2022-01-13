Политолог Брутер: Опасаться новых санкций США стоит всегда, а вот бояться — нет
Собеседник Лайфа убеждён, что на фоне обсуждения новых ограничений России стоит изменить свой подход к переговорам по линии Штатов и НАТО.
Посольство Соединённых Штатов Америки в Москве © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Агрессивная санкционная политика Соединённых Штатов по отношению к России стала вариантом нормы и позволила нам привыкнуть к мысли, что так будет всегда. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"США всегда будут так себя вести, поэтому опасаться новых санкций стоит всегда, а вот бояться — нет. Россия должна показать, что позиция США для неё ничего не значит. Нам нужно преодолеть этот вызов для того, чтобы справиться с ситуацией, а не следовать повестке Вашингтона. У России должна быть своя повестка", — убеждён эксперт.
Из-за перспективы введения новых санкций собеседник Лайфа предлагает России изменить свой подход к переговорам, которые ведутся по линии США и НАТО в последние пару недель. По его мнению, нам стоит вернуться к дискуссии только после того, как партнёры проявят уважение к нашей позиции.
"Когда они [США] поймут, что это не шутки и что это серьёзно, они будут относиться серьёзно и к самому процессу переговоров", — заключил Брутер.
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Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
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