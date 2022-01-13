Политолог Брутер: Опасаться новых санкций США стоит всегда, а вот бояться — нет

Агрессивная санкционная политика Соединённых Штатов по отношению к России стала вариантом нормы и позволила нам привыкнуть к мысли, что так будет всегда. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"США всегда будут так себя вести, поэтому опасаться новых санкций стоит всегда, а вот бояться — нет. Россия должна показать, что позиция США для неё ничего не значит. Нам нужно преодолеть этот вызов для того, чтобы справиться с ситуацией, а не следовать повестке Вашингтона. У России должна быть своя повестка", — убеждён эксперт.

Из-за перспективы введения новых санкций собеседник Лайфа предлагает России изменить свой подход к переговорам, которые ведутся по линии США и НАТО в последние пару недель. По его мнению, нам стоит вернуться к дискуссии только после того, как партнёры проявят уважение к нашей позиции.

"Когда они [США] поймут, что это не шутки и что это серьёзно, они будут относиться серьёзно и к самому процессу переговоров", — заключил Брутер.