Рэпер Дрейк обжёг любовницу, налив острый соус в презерватив
Девушка хотела забеременеть от певца с помощью спермы из использованного кондома. Теперь признаётся — ей показалось, что в неё будто вливают лаву.
Рэпер Дрейк. Фото © Instagram / champagnepapi
Инста-модель, любовница рэпера Дрейка (Drake) обожгла половые органы острым соусом, пытаясь забеременеть от исполнителя. Об этом пишет toomuchhottea в "Инстаграме" со ссылкой на девушку, имя которой не называется.
Модель рассказала, что встречалась с Дрейком в его номере. По её словам, после секса рэпер выкинул использованный презерватив в уборной. Затем девушка достала его из урны, развязала кондом и вставила во влагалище, чтобы биологический материал попал внутрь. Таким образом она пыталась забеременеть от Дрейка.
Услышав крики девушки из ванной, рэпер сразу же прибежал к ней и "признался, что налил в презерватив пакетик острого соуса, чтобы убить сперму". По словам любовницы Дрейка, у неё было ощущение, будто в неё вливают лаву.
Сам же рэпер официально не подтвердил информацию. Однако в "Инстаграме" опубликовал фото и подписал: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут".
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