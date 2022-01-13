Шестимесячного ребёнка, заразившегося "омикроном", оставили на домашнем лечении
Малыш и его родные находятся на карантине. Самоизолироваться должна ещё одна семья, проживающая в Ростовской области, — близкие женщины, у которой также выявлен "омикрон".
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Полугодовалому ребёнку из Ростова-на-Дону, который заразился новым штаммом коронавируса "омикрон", госпитализация не потребовалась. Врачи наблюдают за его состоянием дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Евгения Ковалёва.
"На момент проведения эпидрасследования 9–10 января он находился дома и не предполагал госпитализацию. У других членов семьи коронавирус не выявлен. 14 дней лечебно-профилактическая организация будет осуществлять наблюдение за ними", — уточнил собеседник агентства.
Также представитель Роспотребнадзора опроверг информацию о том, что заразившаяся "омикроном" жительница региона является матерью этого шестимесячного малыша.
"Это два случая, которые между собой не связаны, две разные семьи", — отметил специалист.
Ковалёв добавил, что семьи помещены на карантин, люди уведомлены, что должны находиться дома.
Ранее в Ростовской области был выявлен завозной случай "омикрона" в общежитии медуниверситета. При этом доминирующим в регионе остаётся дельта-вариант: на него приходится 90% новых случаев.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразится "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
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