Шестимесячного ребёнка, заразившегося "омикроном", оставили на домашнем лечении

Полугодовалому ребёнку из Ростова-на-Дону, который заразился новым штаммом коронавируса "омикрон", госпитализация не потребовалась. Врачи наблюдают за его состоянием дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Евгения Ковалёва.

"На момент проведения эпидрасследования 9–10 января он находился дома и не предполагал госпитализацию. У других членов семьи коронавирус не выявлен. 14 дней лечебно-профилактическая организация будет осуществлять наблюдение за ними", — уточнил собеседник агентства.

Также представитель Роспотребнадзора опроверг информацию о том, что заразившаяся "омикроном" жительница региона является матерью этого шестимесячного малыша.

"Это два случая, которые между собой не связаны, две разные семьи", — отметил специалист.

Ковалёв добавил, что семьи помещены на карантин, люди уведомлены, что должны находиться дома.