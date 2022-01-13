Mash: Кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом
Деятель культуры пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Сейчас её состояние оценивают как среднетяжёлое.
Алла Сурикова © ТАСС / Антон Новодережкин
В Москве экстренно госпитализировали режиссёра Аллу Сурикову, у которой выявили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Сурикова пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру, тест на CoViD-19 оказался положительным. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление. В настоящее время состояние пациентки медики оценивают как среднетяжёлое.
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