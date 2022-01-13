Mash: Кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом

В Москве экстренно госпитализировали режиссёра Аллу Сурикову, у которой выявили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Отмечается, что Сурикова пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру, тест на CoViD-19 оказался положительным. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление. В настоящее время состояние пациентки медики оценивают как среднетяжёлое.