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Mash: Кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом

Деятель культуры пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру. Сейчас её состояние оценивают как среднетяжёлое.

13 января, 07:31
<p>Алла Сурикова © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Алла Сурикова © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве экстренно госпитализировали режиссёра Аллу Сурикову, у которой выявили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Сурикова пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру, тест на CoViD-19 оказался положительным. Режиссёра "Человека с бульвара Капуцинов" увезли в больницу, анализы показали сильное воспаление. В настоящее время состояние пациентки медики оценивают как среднетяжёлое.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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