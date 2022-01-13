Мишустин поручил проработать финансирование исследований назальной вакцины от ковида

По итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект решения о выделении более 187 миллионов рублей на финансирование исследования интраназальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Ещё одно поручение председателя правительства касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Указывается, что выделенные средства будут направлены на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.