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Мишустин поручил проработать финансирование исследований назальной вакцины от ковида

Минздрав и Минфин должны внести в правительство проект решения о выделении более 187 миллионов на эти цели до 21 января.

13 января, 06:42

© Shutterstock

По итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект решения о выделении более 187 миллионов рублей на финансирование исследования интраназальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Ещё одно поручение председателя правительства касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

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Указывается, что выделенные средства будут направлены на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее Мишустин поручил подготовить новые предложение по борьбе с распространением "омикрона". Глава правительства также распорядился оценить готовность больниц к последствиям этого варианта коронавируса. Сделать это необходимо до 14 января.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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