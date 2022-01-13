Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона"
Глава правительства также распорядился оценить готовность больниц к последствиям этого варианта коронавируса. Сделать это необходимо до 14 января.
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Члены Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции должны представить в правительство дополнительные предложения по борьбе со штаммом "омикрон". Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Члены [Координационного] совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России", — говорится в сообщении.
Кроме того, до 14 января необходимо оценить готовность медучреждений к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с CoViD-19 на фоне распространения омикрон-штамма. Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 11 января.
Ранее Лайф рассказывал, что Мишустин назвал вакцинацию самым надёжным способом борьбы с ковидом. По словам премьера, сейчас есть все возможности, чтобы жители российских регионов могли бесплатно сделать прививку как впервые, так и повторно, если пришло время.
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