Мишустин поручил подготовить новые предложения по борьбе с распространением "омикрона"

Члены Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции должны представить в правительство дополнительные предложения по борьбе со штаммом "омикрон". Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Члены [Координационного] совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России", — говорится в сообщении.

Кроме того, до 14 января необходимо оценить готовность медучреждений к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с CoViD-19 на фоне распространения омикрон-штамма. Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 11 января.