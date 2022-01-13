Mysl Polska: США намерены сорвать переговоры с Россией, чтобы развязать войну на Украине

Соединённые Штаты Америки и НАТО собираются сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности. Таким образом они намерены спровоцировать войну Москвы и Киева, написал обозреватель Адам Смех в статье, опубликованной на сайте польского издания Mysl Polska.

"На мой взгляд, ничего из этого (переговоров о гарантиях безопасности. — Прим. Лайфа) не выйдет. США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта", — указал журналист.

При этом Россия не будет сдавать позиции, поскольку её "прижали к стене, за которой ничего не осталось, кроме смущения и поражения", отметил Смех. Помимо того, по его словам, если российское государство будет уступать, то его политику и саму страну дискредитируют, в этой связи власти России должны осознать последствия нынешней ситуации и отреагировать. Журналист добавил, что если США не перестанут придерживаться своей позиции, то война неизбежна, хотя при этом Вашингтону "есть что терять "в защиту" своего образа жизни, противоречащего старым ценностям Запада".

"Они (власти США. — Прим. Лайфа) не хотят ядерной войны, потому что её никто не выиграет. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в неё Россию, что они и делают", — пишет Адам Смех.

По его словам, такое положение США и НАТО удобно, ведь их солдаты не пострадают от боевых действий, однако в это будут втянуты, кроме украинцев, и поляки. Причём Смех указал на ужасный план, при котором родственные народы могут перебить друг друга.