Синоптик Тишковец назвал минувшую ночь в Москве самой морозной в 2022 году

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной в 2022 году. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В прошедшую ночь в Москве ударили самые сильные с начала года морозы! <...> На базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 19, на другой городской метеостанции, Тушино, столбики минимальных термометров застыли на отметке минус 20,6", — написал метеоролог на своей странице в "Инстаграме".

По его словам, по Подмосковью холоднее всего было в Волоколамске. Там столбики термометров опустились до минус 23,9 градуса. При этом Тишковец отметил, что в ближайшие сутки холод отступит и потеплеет почти на 20 градусов.