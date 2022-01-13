Глава СК Бастрыкин предложил усилить мониторинг экстремизма и терроризма в Интернете

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг Интернета на предмет экстремизма и терроризма. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства", — сказал глава СК.

Бастрыкин отметил, что такие меры, в частности, должны включать выявление в Сети материалов, которые связаны с вербовкой людей, в особенности представителей молодёжи, для противоправных действий. Речь в том числе идёт о сообщениях, пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера.