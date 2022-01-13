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Глава СК Бастрыкин предложил усилить мониторинг экстремизма и терроризма в Интернете

По словам председателя ведомства, дополнительные меры предполагают выявление материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий.

13 января, 05:32

Глава СК РФ Александр Бастрыкин © Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг Интернета на предмет экстремизма и терроризма. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства", — сказал глава СК.

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Бастрыкин отметил, что такие меры, в частности, должны включать выявление в Сети материалов, которые связаны с вербовкой людей, в особенности представителей молодёжи, для противоправных действий. Речь в том числе идёт о сообщениях, пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера.

Ранее Лайф рассказывал, что председатель СК предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов. По его словам, Следственный комитет уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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