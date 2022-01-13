Глава СК Бастрыкин предложил усилить мониторинг экстремизма и терроризма в Интернете
По словам председателя ведомства, дополнительные меры предполагают выявление материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин © Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг Интернета на предмет экстремизма и терроризма. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
"Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства", — сказал глава СК.
Бастрыкин отметил, что такие меры, в частности, должны включать выявление в Сети материалов, которые связаны с вербовкой людей, в особенности представителей молодёжи, для противоправных действий. Речь в том числе идёт о сообщениях, пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель СК предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов. По его словам, Следственный комитет уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.
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