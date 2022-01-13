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Председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов

По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.

13 января, 02:17

© ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в связи с рядом резонансных происшествий в учебных учреждениях контроль за оборотом оружия и патронов нужно вернуть из Росгвардии в МВД.

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".

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По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.

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11 мая прошлого года в Казани бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибло семь детей и две учительницы. 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном университете. Жертвами Тимура Бекмансурова стали шесть человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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