Председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в связи с рядом резонансных происшествий в учебных учреждениях контроль за оборотом оружия и патронов нужно вернуть из Росгвардии в МВД.

"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".

По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.