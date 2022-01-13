Председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов
По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.
© ТАСС / Сергей Фадеичев
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в связи с рядом резонансных происшествий в учебных учреждениях контроль за оборотом оружия и патронов нужно вернуть из Росгвардии в МВД.
"В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".
По его словам, СК РФ уже выступил с соответствующими инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения.
11 мая прошлого года в Казани бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибло семь детей и две учительницы. 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном университете. Жертвами Тимура Бекмансурова стали шесть человек.
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