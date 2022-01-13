Боррель: Столтенберг проинформировал ЕС об итогах заседания Совета Россия – НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны стран Евросоюза, проводящих неформальные встречи во французском Бресте, об итогах заседания Совета Россия – НАТО. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с [заместителем генсека ООН по миротворческим операциям] Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия – НАТО", — написал он в "Твиттере".