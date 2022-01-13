Боррель: Столтенберг проинформировал ЕС об итогах заседания Совета Россия – НАТО
Переговоры между представителями РФ и Североатлантического альянса прошли накануне в Брюсселе.
Совет Россия – НАТО © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны стран Евросоюза, проводящих неформальные встречи во французском Бресте, об итогах заседания Совета Россия – НАТО. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с [заместителем генсека ООН по миротворческим операциям] Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия – НАТО", — написал он в "Твиттере".
Ранее стало известно, что НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 участниками блока.
Напомним, накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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