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Депутат Бундестага Рот объяснил борьбу с "Северным потоком – 2" желанием США продавать СПГ

При этом немецкий политик отметил, что вопрос газопровода вызывает споры "даже среди наших партнёров".

13 января, 01:36
<p>© ТАСС / DPA</p>

© ТАСС / DPA

Борьба с запуском газопровода "Северный поток – 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран мира, в частности США. Такое мнение выразил депутат Бундестага, глава комитета по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот.

Парламентарий отметил, что в борьбе с российским проектом заинтересован в том числе официальный Вашингтон, у которого есть свои планы на европейский газовый рынок. Как заметил Рот, Соединённые Штаты желают поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

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"Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ", — сказал он в интервью Handelsblatt.

Кроме того, депутат немецкого парламента отметил, что вопрос газопровода "Северный поток – 2" вызывает споры "даже среди наших партнёров".

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"Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включён в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики", — подчеркнул Рот.

При этом политик призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

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Ранее сообщалось, что в США признали, что блокировка запуска "Северного потока ‒ 2" не нанесёт ущерба России. А американский сенатор Рэнд Пол назвал меркантилизмом ввод новых санкций против газопровода.

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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