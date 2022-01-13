Депутат Бундестага Рот объяснил борьбу с "Северным потоком – 2" желанием США продавать СПГ

Борьба с запуском газопровода "Северный поток – 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран мира, в частности США. Такое мнение выразил депутат Бундестага, глава комитета по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот.

Парламентарий отметил, что в борьбе с российским проектом заинтересован в том числе официальный Вашингтон, у которого есть свои планы на европейский газовый рынок. Как заметил Рот, Соединённые Штаты желают поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

"Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ", — сказал он в интервью Handelsblatt.

Кроме того, депутат немецкого парламента отметил, что вопрос газопровода "Северный поток – 2" вызывает споры "даже среди наших партнёров".

"Мы должны принять это во внимание и следить за тем, чтобы трубопровод всегда был включён в общеевропейскую стратегию в сфере энергетики", — подчеркнул Рот.