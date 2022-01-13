Блинкен назвал российскую компанию главным источником товаров для ракетной программы КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попавшую под американские санкции российскую компанию "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР.

По его словам, северокорейский гражданин О Ён Хо в 2016–2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и её директором по развитию Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

"Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий <...> для ракетной программы КНДР", — говорится в заявлении госсекретаря.

12 января США ввели против компании "Парсек" и семи физических лиц (Алара и шести граждан КНДР) санкции за "нарушение режима нераспространения".