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Блинкен назвал российскую компанию главным источником товаров для ракетной программы КНДР

Накануне Соединённые Штаты ввели против фирмы "Парсек" санкции. В Вашингтоне считают, что она якобы поставляет Пхеньяну кевларовую нить, арамидное волокно, авиационное топливо и другую продукцию.

13 января, 02:00

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал попавшую под американские санкции российскую компанию "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы КНДР.

По его словам, северокорейский гражданин О Ён Хо в 2016–2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и её директором по развитию Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

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"Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий <...> для ракетной программы КНДР", говорится в заявлении госсекретаря.

12 января США ввели против компании "Парсек" и семи физических лиц (Алара и шести граждан КНДР) санкции за "нарушение режима нераспространения".

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Ранее постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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