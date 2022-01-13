В Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за обрушившегося на город снежного циклона. Видео © t.me/limarenko_official

В Южно-Сахалинске введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившегося на город снежного циклона. Об этом сообщается на сайте администрации города. Мэр Сергей Надсадин отметил, что управляющие компании крайне плохо выполняют работу по расчистке дворовых территорий и пешеходных зон.

"Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу", — сказал Надсадин.

Пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко в телеграм-канале сообщила, что службы аэропорта работают в усиленном режиме уже вторые сутки. При этом отменено и задержано несколько рейсов. Школьники в Корсаковском, Долинском, Томаринском, Анивском, Холмском, Невельском, Макаровском районах и Южно-Сахалинске сегодня обучаются в онлайн-режиме.