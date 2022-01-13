Вильфанд рассказал, какая погода ждёт москвичей на старый Новый год

Температура на четыре‒восемь градусов выше нормы ожидает москвичей с 14 по 16 января. Однако в пятницу потепление будет сопровождаться "обрушением" атмосферного давления, метелью и сильными осадками. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура за 24 часа к пятнице вырастет на 20 градусов. К утру потеплеет до минус двух градусов, а днём придёт уже оттепельная погода. В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января — на семь‒восемь градусов, 15 января — аналогично, 16 января — на четыре‒пять градусов выше нормы", — сообщил синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления. Так, давление рухнет примерно на 30 мм ртутного столба и составит аномальный 721 мм рт. ст. Кроме "обрушения" атмосферного давления жителей столицы ожидает метель с ветром до 18 м/с и сильные осадки. После того как температура повысится до нуля градусов, начнётся и мокрый снег. Интенсивные осадки приведут к тому, что к воскресенью высота снежного покрова увеличится примерно на 10‒15 сантиметров.

В четверг днём в Москве прогнозируется шесть‒восемь градусов мороза, в пятницу — от нуля до двух градусов тепла, в субботу — один‒три градуса мороза, в воскресенье — минус два‒семь градусов, в понедельник — от пяти градусов мороза до нуля градусов.