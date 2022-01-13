В Алма-Ате прощаются с подполковником Хаировым, погибшим при обороне акимата © SHOT

Утром 13 января в Алма-Ате началось прощание с заместителем командира десантно-штурмовой бригады — подполковником Сандибеком Хаировым, — который вместе с курсантами защищал здание акимата во время массовых беспорядков. SHOT публикует видео с места событий.

"Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, подполковника Хаирова, который погиб при исполнении своего служебного долга при обороне акимата города Алма-Аты, был на передовой, стойко защищал, выполнял приказ вышестоящего штаба. Трагически погиб от рук террористов, бандитов", — рассказал коллега погибшего.

По его словам, во время обороны акимата подполковник потерял сознание от угарного газа или в результате травмы головы. Затем бандиты с ним жестоко расправились.

Хаирову было всего 39 лет. После прощания его тело доставят в родной город Уральск.