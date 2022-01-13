"Бандиты с ним жестоко расправились": В Алма-Ате прощаются с подполковником Хаировым, убитым террористами при штурме акимата
Заместителю командира десантно-штурмовой бригады было всего 39 лет. После прощания его тело доставят в родной город Уральск.
© SHOT
В Алма-Ате прощаются с подполковником Хаировым, погибшим при обороне акимата © SHOT
Утром 13 января в Алма-Ате началось прощание с заместителем командира десантно-штурмовой бригады — подполковником Сандибеком Хаировым, — который вместе с курсантами защищал здание акимата во время массовых беспорядков. SHOT публикует видео с места событий.
"Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, подполковника Хаирова, который погиб при исполнении своего служебного долга при обороне акимата города Алма-Аты, был на передовой, стойко защищал, выполнял приказ вышестоящего штаба. Трагически погиб от рук террористов, бандитов", — рассказал коллега погибшего.
По его словам, во время обороны акимата подполковник потерял сознание от угарного газа или в результате травмы головы. Затем бандиты с ним жестоко расправились.
Хаирову было всего 39 лет. После прощания его тело доставят в родной город Уральск.
Ранее Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, где можно анонимно сообщить о массовых беспорядках. Сейчас прокуроры проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентифицируют преступников по видео.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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