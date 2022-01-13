В Алма-Ате за сутки задержаны ещё почти 2 тыс. участников незаконных акций и мародёрств

Правоохранители задержали в Алма-Ате за сутки ещё почти 2 тыс. участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Об этом сообщил информцентр комендатуры города.

"Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов", — говорится в сообщении.

В комендатуре добавили, что были "зачищены" жилые массивы в двух районах города - Бостандыкском и Турксибском. Также за минувшие сутки в кол-центр комендатуры от граждан поступило 215 сигналов, требовавших оперативного реагирования.