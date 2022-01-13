В Алма-Ате за сутки задержаны ещё почти 2 тыс. участников незаконных акций и мародёрств
Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов. Были "зачищены" жилые массивы в двух районах города — Бостандыкском и Турксибском, рассказали в комендатуре.
© LIFE / Антон Старков
Правоохранители задержали в Алма-Ате за сутки ещё почти 2 тыс. участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Об этом сообщил информцентр комендатуры города.
"Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов", — говорится в сообщении.
В комендатуре добавили, что были "зачищены" жилые массивы в двух районах города - Бостандыкском и Турксибском. Также за минувшие сутки в кол-центр комендатуры от граждан поступило 215 сигналов, требовавших оперативного реагирования.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов. По его словам, перед правительством стоит задача сделать так, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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