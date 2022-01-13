Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. Заявление главы российской дипмиссии опубликовано на странице в "Фейсбуке".

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями. В этих условиях порекомендовали бы местным законодателям заняться формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса", — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что за требованиями законодателей "побольнее наказать" Россию кроется попытка воздействовать на РФ на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении Москва усматривает неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров, добавил Антонов.

"Мы – против конфронтации. Наш выбор – выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу", — заявил глава дипмиссии РФ.

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.