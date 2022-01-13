"Провокационны и бесперспективны": Посол Антонов заявил, что Россия не боится новых "калечащих" санкций США
За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
Анатолий Антонов © ТАСС / Сергей Бобылев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. Заявление главы российской дипмиссии опубликовано на странице в "Фейсбуке".
"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями. В этих условиях порекомендовали бы местным законодателям заняться формированием двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса", — подчеркнул Антонов.
Посол отметил, что за требованиями законодателей "побольнее наказать" Россию кроется попытка воздействовать на РФ на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении Москва усматривает неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров, добавил Антонов.
"Мы – против конфронтации. Наш выбор – выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу", — заявил глава дипмиссии РФ.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
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В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
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