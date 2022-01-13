Житель Иркутска обнаружил тело мужчины на дне реки во время подводной охоты. Об этом пишет телеграм-канал "Иркутск № 1" .

На ужасную находку мужчина наткнулся ещё 7 января, когда нырял с гарпуном в реке Ангара в районе улицы Полярной. Во время подводной охоты он заметил тело, лежавшее на глубине шести метров. На кадрах видно, что оно зацепилось за бревно.