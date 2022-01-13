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Зацепилось за бревно: Житель Иркутска наткнулся на тело во время подводной охоты и снял на видео

Предположительно, оно лежит там с лета. На поверхность погибшего пока поднять не получилось.

13 января, 04:04

Житель Иркутска обнаружил тело на дне реки во время подводной охоты. Кадр из видео © t.me / svodka138

Житель Иркутска обнаружил тело на дне реки Ангары во время подводной охоты. Видео © t.me / svodka138

Житель Иркутска обнаружил тело мужчины на дне реки во время подводной охоты. Об этом пишет телеграм-канал "Иркутск № 1".

На ужасную находку мужчина наткнулся ещё 7 января, когда нырял с гарпуном в реке Ангара в районе улицы Полярной. Во время подводной охоты он заметил тело, лежавшее на глубине шести метров. На кадрах видно, что оно зацепилось за бревно.

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По данным Лайфа, тело находится в воде, предположительно, с лета. 13 января его пытались поднять, но безуспешно. Личность погибшего пока установить невозможно.

Ранее сообщалось, что 65-летняя жительница Подмосковья утонула в Балтийском море.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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