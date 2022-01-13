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Аналитик Ганелин перечислил вложения, которые никогда не подведут

При долгосрочном планировании можно положиться на недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции, отметил эксперт.

13 января, 03:43

© Pixabay

Каждый инвестор желает получать доход от вложений и не рисковать потерями. Старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин рассказал, как выбирать активы, которые никогда не подведут, пишет агентство "Прайм".

По его словам, самый безопасный способ — держать деньги на депозите в банке. Можно попытаться найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой в хорошем банке, чтобы получать гарантированную доходность, подчеркнул эксперт. Кроме того, он посоветовал — но с осторожностью и оглядкой на возможные высокие риски — обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, а также акции, в большей степени дивидендные, поскольку они могут давать гарантированный доход (от 7 до 15 процентов в год). Хотя, по словам Ганелина, "надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть".

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При долгосрочном планировании можно положиться на доллар, золото и недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции, отметил специалист.

"На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период", — подчеркнул Ганелин.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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