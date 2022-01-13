Аналитик Ганелин перечислил вложения, которые никогда не подведут

По его словам, самый безопасный способ — держать деньги на депозите в банке. Можно попытаться найти долгосрочный депозит с хорошей ставкой в хорошем банке, чтобы получать гарантированную доходность, подчеркнул эксперт. Кроме того, он посоветовал — но с осторожностью и оглядкой на возможные высокие риски — обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, а также акции, в большей степени дивидендные, поскольку они могут давать гарантированный доход (от 7 до 15 процентов в год). Хотя, по словам Ганелина, "надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть".