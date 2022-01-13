Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет
По данным Вашингтона, Северная Корея с сентября 2021 года произвела шесть запусков баллистических снарядов.
© "Нодон синмун"
Власти США предложили ввести новые санкции ООН против КНДР за регулярные пуски баллистических ракет. Об этом сообщила постоянный представитель Соединённых Штатов при организации — Линда Томас-Гринфилд.
"Вдобавок к сегодняшним санкциям Госдепартамента и Минфина США предлагают санкции ООН после шести пусков баллистических ракет, произведённых Северной Кореей с сентября 2021 года", — написала она в "Твиттере", добавив, что каждый из таких запусков нарушал резолюции ООН.
12 января США ввели санкции против российской компании "Парсек" и семи физических лиц — директора по развитию фирмы "Парсек" (россиянина Романа Алара) и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём заявлении назвал "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы Пхеньяна.
Ранее стало известно, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Он упал за пределами исключительной экономической зоны Токио. Береговая охрана Японии сообщала, что это была баллистическая ракета. При этом позднее сообщалось, что КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своё беспокойство. Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём. Данный пуск стал вторым с начала года, первый произошёл 5 января.
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