Постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет

Власти США предложили ввести новые санкции ООН против КНДР за регулярные пуски баллистических ракет. Об этом сообщила постоянный представитель Соединённых Штатов при организации — Линда Томас-Гринфилд.

"Вдобавок к сегодняшним санкциям Госдепартамента и Минфина США предлагают санкции ООН после шести пусков баллистических ракет, произведённых Северной Кореей с сентября 2021 года", — написала она в "Твиттере", добавив, что каждый из таких запусков нарушал резолюции ООН.