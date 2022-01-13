Основательница группы The Ronettes Ронни Спектор умерла от рака в 78 лет
Одну из самых известных песен коллектива — Be My Baby — многие знают по фильму "Грязные танцы".
Вероника Беннетт (Ронни Спектор) © ТАСС / AP / Peter Kramer
Одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла в возрасте 78 лет. Об этом говорится в заявлении семьи исполнительницы, опубликованном на её официальном сайте.
"Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице", — указано в тексте.
Причиной смерти известной певицы стал рак.
Группа The Ronettes, выступавшая в жанрах поп и рок-н-ролл, была основана в 1959 году. Одна из самых известных песен коллектива — Be My Baby — стала саундтреком к фильму "Грязные танцы". Спектор заняла 69-ю строчку в списке ста величайших исполнителей всех времён по версии журнала The Rolling Stone.
Ранее сообщалось, что актёр Алексей Герилович был найден мёртвым в своей квартире в Москве. 48-летнего мужчину обнаружил его друг Михаил, который на протяжении нескольких дней не мог связаться с артистом. Дверь в квартиру Алексея он открыл своим ключом, а на кухне перед его взором предстала ужасающая картина: его друг лежал мёртвым на полу. Позже стала известна возможная причина смерти Гериловича.
Лента новостей
Председатель СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль над оборотом оружия и патронов
сегодня в 02:17
Боррель: Столтенберг проинформировал ЕС об итогах заседания Совета Россия – НАТО
сегодня в 02:04
Блинкен назвал российскую компанию главным источником товаров для ракетной программы КНДР
сегодня в 02:00
Комментариев: 0