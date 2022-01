Основательница группы The Ronettes Ронни Спектор умерла от рака в 78 лет

Группа The Ronettes, выступавшая в жанрах поп и рок-н-ролл, была основана в 1959 году. Одна из самых известных песен коллектива — Be My Baby — стала саундтреком к фильму "Грязные танцы". Спектор заняла 69-ю строчку в списке ста величайших исполнителей всех времён по версии журнала The Rolling Stone.