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Основательница группы The Ronettes Ронни Спектор умерла от рака в 78 лет

Одну из самых известных песен коллектива — Be My Baby — многие знают по фильму "Грязные танцы".

13 января, 02:25
<p>Вероника Беннетт (Ронни Спектор) © ТАСС / AP / Peter Kramer</p>

Вероника Беннетт (Ронни Спектор) © ТАСС / AP / Peter Kramer

Одна из основательниц группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла в возрасте 78 лет. Об этом говорится в заявлении семьи исполнительницы, опубликованном на её официальном сайте.

"Ронни прожила жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице", — указано в тексте.

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Причиной смерти известной певицы стал рак.

Группа The Ronettes, выступавшая в жанрах поп и рок-н-ролл, была основана в 1959 году. Одна из самых известных песен коллектива — Be My Baby — стала саундтреком к фильму "Грязные танцы". Спектор заняла 69-ю строчку в списке ста величайших исполнителей всех времён по версии журнала The Rolling Stone.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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