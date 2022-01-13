Премьер Эстонии Каллас возмутилась из-за отсутствия приглашения на переговоры России и США

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не приглашать официальных представителей Таллина на переговоры России и США в Женеве. На эту тему она высказалась в беседе с французской газетой Le Figaro.

Эстонский политик призвала НАТО выступать "единым фронтом" и занять "твёрдую позицию" в отношении Москвы.

"Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается… Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают", — уточнила Каллас.

Кроме того, премьеру Эстонии не понравились и предложения России о гарантиях безопасности с США.

"Российские претензии (отказ Североатлантического альянса от "освоения территории" государств, вступивших в блок после 1997 года. — Прим. Лайфа) просто возмутительны!" — подчеркнула Каллас.