Премьер Эстонии Каллас возмутилась из-за отсутствия приглашения на переговоры России и США
Также глава правительства республики высказала своё недовольство предложениями РФ по гарантиям безопасности.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не приглашать официальных представителей Таллина на переговоры России и США в Женеве. На эту тему она высказалась в беседе с французской газетой Le Figaro.
Эстонский политик призвала НАТО выступать "единым фронтом" и занять "твёрдую позицию" в отношении Москвы.
"Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается… Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают", — уточнила Каллас.
Кроме того, премьеру Эстонии не понравились и предложения России о гарантиях безопасности с США.
"Российские претензии (отказ Североатлантического альянса от "освоения территории" государств, вступивших в блок после 1997 года. — Прим. Лайфа) просто возмутительны!" — подчеркнула Каллас.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
А накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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