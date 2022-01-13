В аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков
Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.
В аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков © SHOT
В аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Видео © SHOT
В аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после снятия запрета, введённого из-за массовых беспорядков. Борт авиакомпании Air Astana из Антальи приземлился в воздушной гавани в 08:30 по местному времени (05:30 мск). SHOT публикует видео с места событий.
Напомним, аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию рейсов 13 января. Воздушная гавань будет работать по ограниченному графику — с 08:00 до 21:00 (с 05:00 до 18:00 мск). В терминалы в целях безопасности будут пускать только пассажиров.
Аэропорт Алма-Аты стал одним из главных мест беспорядков, прошедших в Казахстане. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев ранее заявил, что в захвате воздушной гавани участвовало около 800 человек. В результате из-за действий преступников было отменено около 116 рейсов, в здании аэропорта разграблены магазины.
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