Россиянин подал иск к Муз-ТВ на 24 млн рублей из-за "свадьбы" Киркорова и Давы
Также Валентин Семёнов хотел обязать телеканал заплатить ещё 100 миллионов в пользу государства, однако в этом требовании ему отказали.
Дава и Филипп Киркоров © ТАСС / Сергей Карпухин
Басманный суд Москвы зарегистрировал иск россиянина к телеканалу Муз-ТВ о моральном вреде из-за появления певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы в образе молодожёнов на церемонии вручения премии канала. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.
Уточняется, что Валентин Семёнов хочет взыскать с Муз-ТВ 24 миллиона рублей.
"Спорный момент касается появления Киркорова и Давы", — заявила представитель суда.
Также истец хотел обязать телеканал заплатить ещё 100 миллионов рублей в пользу государства, однако в этом требовании ему было отказано.
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Напомним, что в ноябре 2021 года суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Кроме того, был оштрафован и Андрей Разыграев, его суд обязал выплатить 100 тысяч рублей.
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