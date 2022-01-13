Россиянин подал иск к Муз-ТВ на 24 млн рублей из-за "свадьбы" Киркорова и Давы

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск россиянина к телеканалу Муз-ТВ о моральном вреде из-за появления певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы в образе молодожёнов на церемонии вручения премии канала. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.

Уточняется, что Валентин Семёнов хочет взыскать с Муз-ТВ 24 миллиона рублей.

"Спорный момент касается появления Киркорова и Давы", — заявила представитель суда.

Также истец хотел обязать телеканал заплатить ещё 100 миллионов рублей в пользу государства, однако в этом требовании ему было отказано.