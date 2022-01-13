КНБ: Антитеррористическая операция завершилась в 14 из 17 регионов Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована", — говорится в сообщении.