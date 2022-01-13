Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, где можно сообщить о массовых беспорядках

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики запустила сайт stopterrorism.kz. Жители страны через него могут анонимно сообщить о террористических актах и беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", — говорится в сообщении.