Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, где можно сообщить о массовых беспорядках
Сейчас прокуроры проводят сбор и фиксацию доказательств, а также идентифицируют преступников по видео.
© LIFE / Антон Старков
Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики запустила сайт stopterrorism.kz. Жители страны через него могут анонимно сообщить о террористических актах и беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", — говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов. По его словам, перед правительством стоит задача сделать так, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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