ТАСС: Госкомиссия рекомендовала принять "Циркон" на вооружение надводных кораблей ВМФ

Госкомиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

"Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять её на вооружение надводных кораблей ВМФ России", — проинформировал источник.

Испытания "Циркона" с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что испытания "Циркона" окажут влияние на Запад.