ТАСС: Госкомиссия рекомендовала принять "Циркон" на вооружение надводных кораблей ВМФ
Испытания ракеты с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.
Испытание "Циркона". © Минобороны РФ
Госкомиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.
"Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять её на вооружение надводных кораблей ВМФ России", — проинформировал источник.
Испытания "Циркона" с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.
"Циркон" и китайская "Булава": 5 секретных военных технологий России, которые не может воссоздать Америка
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что испытания "Циркона" окажут влияние на Запад.
Напомним, утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Как отметил президент РФ Владимир Путин, успешный запуск является существенным шагом в повышении обороноспособности страны.
Лента новостей
В Алма-Ате за сутки задержано ещё почти 2 тыс. участников незаконных акций и мародёрств
сегодня в 04:35
Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, где можно сообщить о массовых беспорядках
сегодня в 04:29
"Провокационны и бесперспективны": Посол Антонов заявил, что Россия не боится новых "калечащих" санкций США
сегодня в 04:15
Комментариев: 0