Сенат США 13 января проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока – 2"
Для принятия инициативы потребуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, чья администрация агитирует против предложения.
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Сенат США назначил на четверг, 13 января, голосование по законопроекту, согласно которому президент Америки Джо Байден должен ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила пресс-служба палаты.
"Сенат прервал свою работу вечером (в среду) и вновь соберётся в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток – 2", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для принятия инициативы необходимо 60 голосов, то есть предложение должно поддержать не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, администрация которого, как сообщала местная газета, агитирует против закона.
Проект предписывает президенту ввести ограничения против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" "Северного потока – 2", а также в отношении самой такой структуры. Автор инициативы сенатор-республиканец Тед Круз таким образом пытается добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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