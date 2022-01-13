Сенат США 13 января проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока – 2"

Сенат США назначил на четверг, 13 января, голосование по законопроекту, согласно которому президент Америки Джо Байден должен ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила пресс-служба палаты.

"Сенат прервал свою работу вечером (в среду) и вновь соберётся в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток – 2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для принятия инициативы необходимо 60 голосов, то есть предложение должно поддержать не менее десяти демократов – однопартийцев Байдена, администрация которого, как сообщала местная газета, агитирует против закона.