Депутат Рады Гончаренко заявил о "спецоперации" Порошенко против Зеленского
По словам парламентария, с возвращением экс-президента Украины "ленивый актёр" будет вынужден вернуться к управлению государством.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Петро Порошенко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом он написал в телеграм-канале.
По словам парламентария, приезд Порошенко является "пинком ленивому актёру". Сам же Зеленский, по его мнению, в настоящий момент отдыхает, политикой не занимается и не реагирует на ситуации, происходящие в мире.
"Как только вернётся Порошенко, Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла, и только один человек замешкался. Ну, вот мы ему немножко поможем", — написал Гончаренко.
Он отметил, что действующий президент Украины долго готовился к приезду Порошенко: взял два отпуска, чтобы "собраться с мыслями". А с возвращением бывшего главы страны Зеленский будет вынужден вернуться к управлению государством, считает депутат Рады.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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