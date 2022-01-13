Депутат Рады Гончаренко заявил о "спецоперации" Порошенко против Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам парламентария, приезд Порошенко является "пинком ленивому актёру". Сам же Зеленский, по его мнению, в настоящий момент отдыхает, политикой не занимается и не реагирует на ситуации, происходящие в мире.

"Как только вернётся Порошенко, Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла, и только один человек замешкался. Ну, вот мы ему немножко поможем", — написал Гончаренко.