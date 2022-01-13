НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат Рады Гончаренко заявил о "спецоперации" Порошенко против Зеленского

По словам парламентария, с возвращением экс-президента Украины "ленивый актёр" будет вынужден вернуться к управлению государством.

13 января, 05:24

Экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Петро Порошенко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко станет "спецоперацией" против нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского. Об этом он написал в телеграм-канале.

По словам парламентария, приезд Порошенко является "пинком ленивому актёру". Сам же Зеленский, по его мнению, в настоящий момент отдыхает, политикой не занимается и не реагирует на ситуации, происходящие в мире.

Адвокат Порошенко сообщил об ордере на его арест

Адвокат Порошенко сообщил об ордере на его арест

"Как только вернётся Порошенко, Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла, и только один человек замешкался. Ну, вот мы ему немножко поможем", — написал Гончаренко.

Он отметил, что действующий президент Украины долго готовился к приезду Порошенко: взял два отпуска, чтобы "собраться с мыслями". А с возвращением бывшего главы страны Зеленский будет вынужден вернуться к управлению государством, считает депутат Рады.

Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1