Россия может отказаться от использования иностранных спутников связи

Минцифры, Роскомнадзор, Минэкономразвития и специальная рабочая группа могут к 1 марта рассмотреть вопрос "о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы назначенного на 31 января заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Как сообщается, документы в настоящий момент имеют статус проекта. Знакомый с ситуацией федеральный чиновник подтвердил информацию о проработке этого вопроса.

Акционер компании "Ка-интернет" Сергей Пехтерев считает, что сильного влияния на рынок невозможность арендовать мощности на иностранных спутниках не окажет. Вместе с тем он отметил, что проблемы могут возникнуть у провайдера спутникового интернета "Сенсат", который на Дальнем Востоке предоставляет услуги, используя спутники JCSat-48 и Horizons 3E (Intelsat).

Всего речь идёт о 32 зарубежных спутниках, которыми можно пользоваться в РФ. В их числе — аппараты американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite (ABS); японские спутники JCSat и некоторые другие. Данный перечень был утверждён ГКРЧ в 2017 году.