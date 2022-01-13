Глава СК Бастрыкин: Нужен новый подход для борьбы с преступностью среди мигрантов

Для того чтобы бороться с растущей преступностью среди приезжающих в РФ на заработки, нужно совершенствовать миграционный процесс. Таким мнением поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА "Новости".

"Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", — сказал Бастрыкин.

Председатель СК в качестве примера напомнил о выходце из Центральной Азии, которого в марте 2021 года задержали за подготовку взрыва в одном из ТЦ в Майкопе. У злоумышленника нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами и инструкции по её изготовлению, а также поддельные миграционные документы.