Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым
Бывший ученик казанской гимназии № 175 устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года. В результате трагедии погибло девять человек.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе № 175. Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky
Первая психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в Казани, так как не было учтено "влияние на него деструктивной субкультуры". Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".
Кроме того, во второй экспертизе принимал участие более широкий состав экспертов — ведущие учёные в области психиатрии. В итоге они подтвердили вменяемость Галявиева как в момент совершения преступления, так и сейчас, уточняет глава СК.
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев признал вину по всем статьям обвинения и раскаялся в убийстве людей.
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