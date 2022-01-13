Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым

Первая психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в Казани, так как не было учтено "влияние на него деструктивной субкультуры". Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи", — цитирует Бастрыкина РИА "Новости".

Кроме того, во второй экспертизе принимал участие более широкий состав экспертов — ведущие учёные в области психиатрии. В итоге они подтвердили вменяемость Галявиева как в момент совершения преступления, так и сейчас, уточняет глава СК.