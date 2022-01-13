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В Красноярске эвакуировали более 100 школ из-за анонимных сообщений с угрозами

Как сообщает краевая антитеррористическая комиссия, на электронные почты организаций и учреждений поступили соответствующие письма.

13 января, 07:14

© Pexels

Более чем из 100 школ Красноярска эвакуировали персонал и учащихся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление образования города. Там отметили, что о причинах мероприятий могут говорить только оперативные службы.

"Эвакуировано 111 школ", — указал собеседник агентства, сотрудник управления.

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По данным антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили "ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма".

Ранее Лайф сообщал, что накануне, 12 января, из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ в Екатеринбурге. Все дети из этих учебных заведений были отправлены домой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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